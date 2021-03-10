Восемь пловцов из разных стран намерены за 30 часов переплыть Байкал

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Еще два спортивных события мирового уровня запланированы в Иркутской области в рамках стартовавшего Года Байкала, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

Ранее, 8 марта, на льду озера в поселке Большое Голоустное состоялся хоккейный матч с участием звезд спорта мирового уровня.

"Первое событие намечено на 16 марта. Известный российский фридайвер намерен установить новый рекорд Гиннесса по погружению в Байкал. Алексей Молчанов собирается проплыть 80 метров подо льдом. Для информации - температура воды там около плюс трех градусов", - написал Кобзев в инстаграме.

Второй проект - международный трансбайкальский заплыв Baikal Great Swim.

"И это тоже своего рода рекорд. В июне восемь пловцов из разных стран мира за 30 часов намерены переплыть Байкал из поселка Выдрино в Иркутск. Это 120 километров. Если вдуматься, тоже кажется немыслимым. Тем не менее пловцы из Италии, Германии, Израиля, Болгарии, США, Канады и нашей страны серьезно к этому готовятся", - сообщил Кобзев.

2021 год в Иркутской области объявлен Годом Байкала. В рамках него запланировано более 60 мероприятий, в том числе проектирование и строительство очистных сооружений, дорог, организация площадки для обмена мнениями экспертами экологического просвещения.

Озеро Байкал расположено на юге Восточной Сибири, на границе Иркутской области и Республики Бурятия, относится к числу самых древних водоемов планеты. Его возраст насчитывает 25 млн лет, площадь водной поверхности - 31,7 кв. км. Это самое глубокое озеро на планете - около 1,7 тыс.м, и крупнейший естественный резервуар пресной воды - 20% всех мировых запасов. В 1996 году включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.