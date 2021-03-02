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Twitter начинает маркировать сообщения с дезинформацией по вакцинам против COVID-19

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Компания Twitter сообщила, что начнет маркировать твиты, содержащие вводящую в заблуждение информацию о вакцинах против COVID-19.

"Начиная с сегодняшнего дня, мы будет отмечать твиты, которые могут содержать вводящую в заблуждение информацию о вакцинах против COVID-19 в дополнение к нашим постоянным усилиям по удалению наиболее вредной, вводящей в заблуждение информации по COVID-19, из сервиса", - говорится в сообщении компании.

Уточняется, что одно нарушение не повлечет за собой никаких последствий. Тем временем после двух - трех нарушений аккаунт будет заблокирован на 12 часов, после четырех на неделю. Свыше пяти нарушений будут наказываться блокировкой аккаунта навсегда.

Соцсеть отмечает, что уже удалила более 8,4 тыс. твитов и приняла меры в отношении 11,5 млн аккаунтов по всему миру за вводящую в заблуждение информацию по COVID-19.

Twitter COVID-19 коронавирус

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