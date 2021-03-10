Постпред РФ обвинил США и Европу в попытках использовать ОЗХО в своих геополитических интересах

Москва не отзывала предложение направить в РФ специалистов по выяснению обстоятельств случившегося с Навальным

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Позиция США и ряда европейских стран способствует усугублению кризиса в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), Москву тревожит эта тенденция, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

"К сожалению, наша организация продолжает пребывать в затяжном кризисе. И прежде всего - это кризис доверия, отсутствие готовности слышать друг друга и быть услышанными, являться партнерами, а не противниками на гаагской площадке", - заявил Шульгин, выступая на сессии Исполнительного совета ОЗХО в Гааге.

Он отметил, что США и некоторые европейские страны "делают все, чтобы раскол в ОЗХО сохранялся, а то и усугублялся, поскольку они хотели бы и далее использовать ее в своих геополитических интересах".

"Россию, безусловно, крайне тревожит дальнейшая судьба ОЗХО. Налицо продолжение разрушительного процесса расшатывания данного разоруженческого и нераспространенческого механизма", - подчеркивается в выступлении российского постпреда, которое поступило в "Интерфакс".

В частности, Шульгин сообщил, что российскую сторону "не может не тревожить то, как обстоят дела по "сирийскому досье" как в целом, так и по отдельным его сегментам".

Дипломат заявил о необходимости "не смещать акценты в сторону негатива, всячески поощрять позитивную динамику на данном треке", а также призвал участников ОЗХО "перестать искусственно тормозить снятие с повестки вопросов, дискуссия по которым исчерпана и движение вперед невозможно".

"Пора прекратить работать по "двойным стандартам" и предъявлять сирийцам требования, которые не предъявляются другим государствам-участникам", - подчеркнул российский постпред.

Шульгин в своем выступлении также не обошел стороной ситуацию вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, отметив, что в ОЗХО в адрес России "звучат голословные ничем не подкрепленные обвинения, призывы к проведению некоего международного расследования".

"При этом на наши многочисленные обращения о предоставлении какой-либо конкретной информации о том, что они обнаружили в пробах Навального, на основании чего якобы установили "отравление" российского гражданина "боевым отравляющим веществом", да еще и не входящим в скорректированные только год назад контрольные списки КЗХО, ни Германия, ни Франция со Швецией не реагируют. Отделываются формальными отписками, ничего не говоря по существу. Техсекретариат же ОЗХО отправляет нас к Германии, которая должна дать некое согласие", - пояснил дипломат.

В отдельном заявлении в рамках Исполнительного совета, так называемом праве на ответ, Шульгин отметил, что "некооперабельность наших европейских партнеров, с которой нам пришлось столкнуться, наводит на мысль о том, что за поднятой вокруг инцидента с Навальным шумихой стоит вовсе не стремление прояснить обстоятельства произошедшего, а интерес в оказании политического давления на Россию, введения новой порции санкций против нашей страны".

"Об этом свидетельствуют, в частности, недавно последовавшие (санкционные - ИФ) шаги со стороны Брюсселя и Вашингтона", - добавил он.

Вместе с тем, говоря о ситуации с отправкой в Россию экспертов Техсекретариата ОЗХО для совместного сравнительного анализа биологических проб Алексея Навального, Шульгин подчеркнул, что российская сторона не отзывала предложение о поездке экспертов ОЗХО в Россию, а лишь констатировала, что с учетом неконструктивного подхода Технического секретариата оно утратило актуальность".