Против чиновников возбудили дело из-за убийства младенцев в многодетной семье

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Новгородское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о халатности после убийства двух младенцев в многодетной семье, за которой госслужащие должны были наблюдать.

Пресс-служба СУ СК сообщает, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК (халатность). Его фигурантами стали сотрудники комитета образования администрации Шимского муниципального района и Шимского центра соцобслуживания. Они являются кураторами семьи, где произошло убийство.

СК и прокуратура установили, что власти неоднократно получали информацию о неблагополучной обстановке в семье, но не реагировали на нее. "Отсутствие профилактической работы, контроля за условиями проживания детей и семейным достатком создало условия для (гибели) новорожденных", - считают следователи.

По данным следствия, в 2020 году многодетная мать после домашних родов убила двух близнецов. По статье 106 УК суд приговорил ее к 2,5 годам колонии-поселения. Приговор в силу не вступил.