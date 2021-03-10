Депутаты снова разрешат аптекам готовить лекарства

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 798952-7, который отменит ограничения для российских аптек по выпуску во лекарств. Законопроект был внесен в Думу в сентябре 2019 года. Под ним стоят подписи нескольких десятков депутатов.

Сейчас действующий закон "Об обращении лекарственных средств" запрещает аптекам готовить лекарства по рецептам, если такое лекарство уже зарегистрировано в России и выпускается промышленными предприятиями. Аптека также не может изменить дозировку готового лекарства под пациента.

Эта норма, принятая в 2010 году ограничила изготовление лекарственных препаратов в аптечных организациях, что привело к существенному уменьшению номенклатуры и количества изготавливаемых лекарственных форм и массовому закрытию производственных аптек во всех регионах России, говорится в пояснительной записке.

Ранее аптеки могли использовать готовые лекарственные формы - например, для приготовления микстур и отваров применялись готовые настойки, экстракты и лекарственное растительное сырье. Сейчас разрешено готовить лекарства только из фармацевтических субстанций - а их ассортимент невелик и не удовлетворяет аптечных работников.

Особенно актуальна проблема в педиатрии. По оценкам специалистов, фармацевтическая промышленность покрывает потребность в используемых педиатрической практике лекарственных формах всего на 10%. При этом для новорожденных иногда требуется применение сверхмалых дозировок лекарств, которые отсутствуют на фармрынке.

Кроме того, новый закон должен позволить аптекам самим готовить лекарства при перебоях с поставками заводских препаратов, указывают авторы поправок.