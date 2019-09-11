В "Единой России" заявили о риске кризиса на рынке лекарств в следующем году

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Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В "Единой России" заявили о возможности кризиса на лекарственном рынке в феврале будущего года, если не принять срочных мер по обеспечению граждан жизненно необходимыми препаратами.

"Вопрос обеспеченности жизненно необходимыми лекарственными препаратами, в том числе импортируемыми, это наиболее болезненный вопрос, поскольку связан с судьбой детей, задержанием матерей, возбуждением уголовных дел", - заявил на заседании комитета по охране здоровья в среду заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Важно, что правительство предложило решение проблемы, но необходимо выйти на то, чтобы не тушить пожар, а предотвратить его, потому что где еще вспыхнет, можно только догадываться", - добавил он.

Он сказал, что ситуация на рынке с обеспеченностью жизненно необходимыми лекарствами "являются только частью системного кризиса". "Если мы будем сидеть, сложа руки, то в начале следующего года может наступить такая кризисная ситуация, потому что импортные препараты продолжают вымываться с нашего рынка, импортозамещение не развито, бюрократические проволочки затягивают процессы выдачи разрешений на производство препаратов и замещать препараты становится невыгодно", - подчеркнул он.

Парламентарий также указал на проблему закупок, отметив, "что у нас хорошее законодательство о закупках, только закупки не производятся".

Исаев считает, что необходимо ускорять процессы принятия решений, предложил провести парламентские слушания по маркировке лекарств, "допустить оптовиков к интернет-торговле лекарствами, чтобы облегчить деятельность аптек". "Все эти решения необходимо оперативно принимать для разрешения ситуации", - сказал Исаев.

Проблемы с обеспечением россиян жизненно важными лекарствами оказалась на слуху после нескольких случаев задержания людей при попытке купить для своих детей незарегистрированные в России лекарства. В частности, в августе женщина была задержана в московском отделении "Почты России", при попытке забрать купленный за рубежом препарат "Фризиум" для сына, страдающего эпилепсией. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств (ст. 229.1 УК РФ), однако позднее это решение было отменено.

В августе матери больных детей обратились к властям с просьбой помочь обеспечить детей противоэпилептическими препаратами, которые не были зарегистрированы в России.