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Замерзающих обезьян приютили на посту ДПС в Волгоградской области

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Полицейские приютили на посту ДПС нескольких шимпанзе после поломки грузовика с животными на трассе в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, в среду стало известно, что на трассе Москва-Волгоград сломался грузовик, перевозящий шимпанзе из российской столицы в астраханский зоопарк. Сотрудники полиции вызвали на место поломки эвакуатор и приютили замерзающих обезьян на посту ДПС.

"Полицейские занесли животных в теплое помещение, благодаря чему находившиеся в фургоне шимпанзе при комфортной температуре благополучно перенесли несколько часов, пока организаторы перевозки не нашли замену сломавшейся автомашине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приматы уже добрались до места назначения.

Волгоградская область

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