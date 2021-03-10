Замерзающих обезьян приютили на посту ДПС в Волгоградской области

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Полицейские приютили на посту ДПС нескольких шимпанзе после поломки грузовика с животными на трассе в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, в среду стало известно, что на трассе Москва-Волгоград сломался грузовик, перевозящий шимпанзе из российской столицы в астраханский зоопарк. Сотрудники полиции вызвали на место поломки эвакуатор и приютили замерзающих обезьян на посту ДПС.

"Полицейские занесли животных в теплое помещение, благодаря чему находившиеся в фургоне шимпанзе при комфортной температуре благополучно перенесли несколько часов, пока организаторы перевозки не нашли замену сломавшейся автомашине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приматы уже добрались до места назначения.