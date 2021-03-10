Замначальника Смоленской таможни арестована по делу о взятке

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Суд арестовал заместительницу начальника Смоленской таможни по делу о получении имущественной взятки, сообщает СУ СКР по региону.

Женщине предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По данным СУ СКР, замначальника таможни получила от бизнесмена взятку имущественного характера на сумму не менее 2 млн рублей за содействие в оформлении импортных товаров. В частности, коммерсант организовал и оплатил ремонт дома сотрудницы таможни, а также купил в этот дом бытовую технику.

Против гендиректора организации расследуется дело по ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), он тоже арестован.