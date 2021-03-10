МЧС предупредил о возможном подтоплении 37 деревень в Новгородской области

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - При самом неблагоприятном развитии событий весенний паводок в 2021 году может подтопить 37 небольших населенных пунктов в девяти районах Новгородской области, сообщает в среду региональное управление МЧС.

"В зоне подтоплений могут оказаться около 1,3 тыс. жилых домов с населением более 2 тыс. человек, в том числе - около 340 детей (и подростков)", - говорится в релизе.

Для предотвращения паводка и оперативной ликвидации его последствий в регионе создана группировка из примерно 5 тыс. человек, свыше 2 тыс. единиц техники, 150 плавсредств и 2 вертолетов.

В целях предотвращения ЧП запланированы авиапатрулирование паводкоопасных территорий и подрывы ледовых заторов на реках.