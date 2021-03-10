Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 3,4% в апреле

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Минтруд России предлагает с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 3,4%, соответствующий проект ведомством опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов, сообщила пресс-служба ведомства в среду.

Средний размер социальной пенсии составит с 1 апреля 10 183 рублей. Индексация затронет 3,9 млн граждан.

В сообщении также говорится, что для индексации из федерального бюджета будет направлено порядка 12,8 млрд рублей до конца текущего года.

В министерстве напомнили, что получателями социальных пенсий являются граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.