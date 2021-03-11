Россия снизила импорт мяса птицы и увеличила импорт пальмового масла

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В январе 2021 года Россия снизила импорт мяса, наиболее резко - мяса птицы, по сравнению с январем 2020 года, следует из данных ФТС.

По этим данным, в январе импорт мяса птицы составил 12,1 тыс. тонн, что на 26,1% меньше, чем годом ранее. В стоимостном выражении поставки снизились на 35,1%, до $17,4 млн. Импорт других видов мяса сократился на 17,1%, до 17,8 тыс. тонн на $56,7 млн (на 20,4% меньше).

Ввоз сливочного масла снизился 16,6%, до 10,3 тыс. тонн (на $44,6 млн, на 31,8% меньше), сгущенных молока и сливок - на 19,1%, до 8,9 тыс. тонн (на $21 млн, на 35,1% меньше). В то же время поставки сыра и творога выросли на 22,5%, до 29,4 тыс. тонн на $92,6 млн (на 12,8% меньше).

ФТС также сообщила, что ввоз пальмового масла в январе вырос на 18,8%, до 92,9 тыс. тонн на $85,4 млн (на 48,5% больше), изделий и консервов из мяса - на 57,7%, до 1,4 тыс. тонн (на $4,4 млн, на 21,2% больше).

Увеличился и импорт кофе - на 13,3%, до 20,1 тыс. тонн на $84,6 млн (на 13,1% больше), цитрусовых - на 13,2%, до 215,2 тыс. тонн на $144,5 млн (на 4,1% больше).

Импорт бананов снизился 12,4%, до 114,9 тыс. тонн (на $84,6 млн, на 13,2% меньше), яблок - на 5,4%, до 72 тыс. тонн на $49,3 млн (на 1,4% меньше).

Импорт чая снизился на 30,3%, до 8,4 тыс. тонн, в стоимостном выражении - на 21,2%, до $24,5 млн, белого сахара - на 2,5%, до 5,7 тыс. тонн. В стоимостном выражении поставки выросли на 48,4%, до $2,8 млн.

Импорт какао-бобов снизился на 7,9%, до 3,8 тыс. тонн (на 8,4%, до $11,4 млн), какао-масла - на 13,5%, до 2,4 тыс. тонн (на 19%, до $14 млн).

Импорт табачного сырья сократился на 29,4%, до 8,8 тыс. тонн (на 34,3%, до $37,7 млн). Поставки сигарет и сигар уменьшились на 7,9%, до $4,5 млн.

Ввоз алкогольной и безалкогольной продукции вырос на 0,7%, до $164,7 млн.