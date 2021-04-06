Курятина и яйца стали лидерами по темпам роста цен на продукты в марте

Мясо птицы в прошлом месяце в РФ подорожало на 7,2%, яйца – на 5,3%

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Цены на курятину в марте в РФ повысились на 7,2%, сообщил Росстат во вторник.

По сравнению с мартом прошлого года это мясо подорожало на 18,6%, за январь-март – на 14,3%.

В целом мясо и птица в марте стали дороже на 3,4%, по сравнению с мартом прошлого года – на 9,2%, за три месяца цены выросли на 6%.

Росстат также сообщил, что куриные окорочка в марте подорожали на 4,4%, кулинарные изделия из птицы – на 2,4%.

Курятина стала лидером по темпам роста цен на продовольствие в марте. За нею следуют яйца, которые в прошлом месяце подорожали на 5,3%. По сравнению с мартом прошлого года рост цен составил 32,1%, за январь-март – 7,4%.

Как сообщалось, рост цен на мясо птицы и яйца произошел в этом году, в том числе, из-за вспышек гриппа птиц в нескольких регионах. Федеральная антимонопольная служба начала проверки производителей куриного мяса и яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением.

Минсельхоз РФ для поддержки отечественных птицеводов принял решение об увеличении предельного лимита по льготным краткосрочным кредитам для предприятий птицеводческой отрасли с 1 млрд до 1,5 млрд рублей на одного заемщика, пролонгации льготных инвесткредитов на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от гриппа птиц. Еще одной мерой поддержки может стать компенсация части затрат на 1 килограмм произведенной и реализованной продукции.

Кроме того, подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию 26 ноября 2020 года приняла решение о повышении ввозных пошлин на инкубационные яйца с 1 января 2022 года до 5%, с 1 января 2023 года – до 15%.

В Минсельхозе рассчитывают, что производство мяса птицы и яиц в РФ полностью восстановится к маю этого года, это будет дополнительно способствовать стабилизации цен.

По данным Росстата, баранина (кроме бескостной) в марте подорожала на 5%, говядина (кроме бескостной) – на 2,3%, говяжья печень – на 2,2%, свинина (кроме бескостной) – на 1,9%. Цены на рыбу и морепродукты в марте повысились на 1%, по сравнению с мартом прошлого года – на 7,2%, за три месяца этого года – на 2,6%.

Плодоовощная продукция в марте стала дешевле на 1,7%. Это произошло за счет снижения цен на огурцы – на 25,2%, помидоры – на 7,4%, апельсины – на 3%. В то же время морковь подорожала на 14,8%, картофель – на 13,4%, свекла – на 11,2%, репчатый лук – на 7,5%, капуста – на 6,7%, виноград – на 3,8%.