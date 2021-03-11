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Источник узнал о просьбе перенести суд над Михаилом Менем в Москву

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура попросила Второй кассационный суд изменить подсудность по уголовному делу бывшего губернатора Ивановской области, аудитора Счетной палаты Михаила Меня, обвиняемого в растрате 700 млн рублей, и перенести рассмотрение дела из Ивановской области в Москву. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

В кассационном суде подтвердили, что получили ходатайство надзорного ведомства об изменении территориальной подсудности дела. Когда суд его рассмотрит, еще не решено.

10 марта стало известно, что Генпрокуратура утвердила окончательное обвинение в отношении бывшего губернатора, ныне аудитора Счетной палаты. СКР завершил расследование в середине января.

Михаил Мень был задержан 18 ноября и оставлен на свободе под запрет определенных действий.

По версии следствия, он в 2011 году присвоил 700 млн рублей из бюджета, обеспечив выделение кредита компании "Ивановский бройлер". Следствие считает, что кредитные средства были украдены.

Мень вину не признает.

Михаил Мень Генпрокуратура Москва Ивановская область Счетная палата СКР

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