Источник узнал о просьбе перенести суд над Михаилом Менем в Москву

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура попросила Второй кассационный суд изменить подсудность по уголовному делу бывшего губернатора Ивановской области, аудитора Счетной палаты Михаила Меня, обвиняемого в растрате 700 млн рублей, и перенести рассмотрение дела из Ивановской области в Москву. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

В кассационном суде подтвердили, что получили ходатайство надзорного ведомства об изменении территориальной подсудности дела. Когда суд его рассмотрит, еще не решено.

10 марта стало известно, что Генпрокуратура утвердила окончательное обвинение в отношении бывшего губернатора, ныне аудитора Счетной палаты. СКР завершил расследование в середине января.

Михаил Мень был задержан 18 ноября и оставлен на свободе под запрет определенных действий.

По версии следствия, он в 2011 году присвоил 700 млн рублей из бюджета, обеспечив выделение кредита компании "Ивановский бройлер". Следствие считает, что кредитные средства были украдены.

Мень вину не признает.