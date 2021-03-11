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Правительство расширило правило "третий лишний" при госзакупке медизделий

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширило действие механизма "третий лишний" при госзакупке медицинских изделий. Документ опубликован на портале правовой информации.

Этим постановлением в перечень медизделий и оборудования, подпадающих под действие механизма "третий лишний", добавлено еще 11 позиций. Это, в том числе, биохимические анализаторы, медицинские микроскопы, хирургические ультразвуковые аппараты, терапевтические лазерные аппараты и т.п.

В настоящее время в этот перечень, который правительство обновляло несколько раз, входит около 90 видов различных медизделий. Расширение перечня "запрещенных" медизделий производится, как правило, в тех случаях, когда аналоги каждого из этих медицинских изделий производятся в достаточном объеме не менее чем двумя российскими компаниями (компаниями из стран ЕАЭС).

Правило "третий лишний" предусматривает, что зарубежная компания не может принимать участие в закупке при наличии двух российских (или евразийских - ИФ) поставщиков соответствующей продукции. Это правило действует в отношении отдельных видов товаров, определяемых правительством РФ.

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