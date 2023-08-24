В России упростят госзакупки медицинских изделий и лечебного питания

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Правительство приняло постановление для упрощения госзакупок медицинских изделий и продуктов лечебного питания для пациентов с тяжелыми заболеваниями, сообщает сайт кабинета министров.

"Больницы и поликлиники смогут закупать медизделия и продукты лечебного питания по конкретным торговым наименованиям - без обязанности учитывать возможные эквиваленты, как это требуется в общем порядке при госзакупках. Постановление о правилах формирования перечня таких изделий и лечебного питания подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Принятое решение позволит упростить и ускорить закупочные процедуры, чтобы оперативно обеспечивать медицинскими изделиями и лечебным питанием нуждающихся в них людей. Речь идет о госзакупках медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, которые нужны конкретным пациентам по медицинским показаниям. Например, при индивидуальной непереносимости тех или иных компонентов или по жизненным показаниям.

Постановление предусматривает, что заявление о включении медизделия или специализированных продуктов в перечень смогут направлять в Минздрав региональные органы здравоохранения, их главные внештатные специалисты, а также медицинские организации, в которых оказывается помощь конкретному пациенту. Рассматривать заявление будет специальная межведомственная комиссия, в состав которой войдут представители Минздрава, Минпромторга, Федеральной антимонопольной службы, Росздравнадзора и Роспотребнадзора.

Отмечается, что при этом будет учитываться соответствующее заключение профильного главного внештатного специалиста. Сам перечень будет утверждаться правительством, отмечается в сообщении.

Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", принятого в 2023 году.