Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:23Заразились
на 11.03В России 4 360 823+9 270В мире 118 031 918+474 111

Заместитель прокурора Подмосковья подал в отставку

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Заместитель прокурора Московской области Семен Якубов подал заявление об увольнении по собственному желанию, оно еще рассматривается, сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Мособлпрокуратуры Наталия Григорьева.

Так она, по просьбе агентства, прокомментировала сообщения ряда СМИ о том, что Якубов отстранен от занимаемой должности по отрицательным основаниям.

По данным, размещенным на сайте Генпрокуратуры, Якубов - государственный советник юстиции 3 класса (аналог генерал-майора).

Родился в 1977 г. в Махачкале, окончил Дагестанский государственный университет в 1997 году и в том же году стал работать следователем Московско-Ярославской транспортной прокуратуры. В 2001-2007 году - заместитель Московско-Ярославского транспортного прокурора Москвы.

В 2007-2009 гг. - руководитель Центрального следственного отдела на транспорте Следственного комитета при прокуратуре РФ. В 2014 гг. - заместитель, а затем первый заместитель прокурора ЦАО Москвы.

В 2014-2017 гг. - Одинцовский городской прокурор Московской области.

На должность заместителя прокурора Московской области назначен 21 апреля 2017 года.

Семен Якубов Наталия Григорьева Подмосковье Мособлпрокуратура

Новости

Путин сообщил, что начал готовить послание Федеральному Собранию

Задержаны трое подозреваемых в хищении 8 млрд руб. у Сбербанка

"Ростех" и Crocus создали СП во главе с экс-губернатором Гапликовым

Минсельхоз предложил заморозить цены на удобрения на два-три месяца

Минсельхоз предложил заморозить цены на удобрения на два-три месяца

В Северодвинске задержали захватившего заложницу должника

Мужчина захватил заложницу в офисе микрозаймов в Северодвинске

Мужчина захватил заложницу в офисе микрозаймов в Северодвинске

На программу туристического кэшбэка в РФ выделят еще 2 млрд рублей

На программу туристического кэшбэка в РФ выделят еще 2 млрд рублей

В Махачкале уничтожили открывшего стрельбу боевика

В России предложили изменить тарифную политику техосмотра

РКН отверг обвинения со стороны Twitter в ограничении свободы дискуссии

РКН отверг обвинения со стороны Twitter в ограничении свободы дискуссии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');