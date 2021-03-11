Заместитель прокурора Подмосковья подал в отставку

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Заместитель прокурора Московской области Семен Якубов подал заявление об увольнении по собственному желанию, оно еще рассматривается, сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Мособлпрокуратуры Наталия Григорьева.

Так она, по просьбе агентства, прокомментировала сообщения ряда СМИ о том, что Якубов отстранен от занимаемой должности по отрицательным основаниям.

По данным, размещенным на сайте Генпрокуратуры, Якубов - государственный советник юстиции 3 класса (аналог генерал-майора).

Родился в 1977 г. в Махачкале, окончил Дагестанский государственный университет в 1997 году и в том же году стал работать следователем Московско-Ярославской транспортной прокуратуры. В 2001-2007 году - заместитель Московско-Ярославского транспортного прокурора Москвы.

В 2007-2009 гг. - руководитель Центрального следственного отдела на транспорте Следственного комитета при прокуратуре РФ. В 2014 гг. - заместитель, а затем первый заместитель прокурора ЦАО Москвы.

В 2014-2017 гг. - Одинцовский городской прокурор Московской области.

На должность заместителя прокурора Московской области назначен 21 апреля 2017 года.