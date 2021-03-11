Подозреваемого в ограблении банка в Петербурге задержали в гостинице в Москве

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Подозреваемого в ограблении банка в Петербурге задержали в гостинице в Москве, сообщили в управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Это 24-летний мигрант. По версии следствия, он пошел на ограбление из-за долгов, которых накопилось больше чем на 200 000 рублей. Вечером 9 марта он пришел в один из банков и, угрожая кассирше игрушечной гранатой, забрал 2,6 млн рублей.

Сотрудникам петербургского угрозыска удалось его найти, в том числе, благодаря просмотру записей с камер наблюдения.

Выйдя из банка, подозреваемый за 22 000 рублей нанял таксиста, который довез его в Москву, считает следствие. На похищенные деньги он купил дорогие смартфоны и брендовые вещи, дал знакомому 100 000 рублей в долг и снял номер в гостинице. Его задержали в этом же номере, при себе у него было 1,8 млн рублей.

Задержанного вернули в Петербург.