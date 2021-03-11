Пожар произошел в мужском монастыре близ Нижнего Новгорода

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения ликвидируют возгорание на территории Оранского мужского монастыря в Нижегородской области.

Пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ сообщает, что в 18:17 поступила информация о пожаре в отдельно стоящем здании на ул.Почтовая,2 в селе Оранки. В здании располагаются конюшня, столярная и мастерская.

Согласно 2ГИС, по данному адресу находится Оранский мужской монастырь.

"В результате пожара погибших и пострадавших нет, происходит горение кровли здания по всей площади (700 кв.м), угроза распространения огня на соседние строения отсутствует", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС.

Оранский Богородицкий монастырь – мужской монастырь Нижегородской епархии Русской православной церкви. Расположен в селе Оранки Богородского района Нижегородской области.