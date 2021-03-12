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Погорельцы дома в Южно-Сахалинске получат матпомощь

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Жильцам многоквартирного дома в центре Южно-Сахалинска, где минувшей ночью сгорела крыша, окажут материальную помощь, сообщил в пятницу губернатор региона Валерий Лимаренко на своей странице в телеграм-канале.

"По 20 тысяч рублей на человека, но не более 100 тысяч рублей на семью. Матпомощь предоставят по заявлению, прием документов организован с 12:00 местного времени в здании администрации города в режиме одного окна. По 50 тысяч рублей на семью получат семьи с несовершеннолетними детьми или детьми-инвалидами, инвалиды первой и второй категории, неработающие пенсионеры и ветераны ВОВ", - говорится в сообщении.

По данным губернатора, помимо этого все семьи получат компенсационную выплату на ремонт своих квартир, пострадавших при тушении пожара крыши, при предоставлении чеков - до 100 тысяч рублей из областного бюджета и до 100 тысяч рублей из городского бюджета. Дополнительно по 50 тысяч рублей получат малообеспеченные семьи по линии соцзащиты. Многодетная малообеспеченная семья получит 1 млн рублей. Просушка квартир займет до 7 дней.

При этом от чиновников глава региона потребовал, чтобы помощь была организована качественно. "Есть все возможности для размещения людей, пока будет идти просушка", - сообщил Лимаренко.

Пожар произошел поздно вечером в четверг, на площади 600 квадратных метров сгорела крыша четырехэтажного многоквартирного жилого дома на улице Сахалинской в центральной части Южно-Сахалинска. Никто не пострадал, эвакуированы 56 человек, которые были доставлены на ночлег в пункт временного размещения. Прокуратура региона проводит проверку по факту пожара, выясняются причины происшествия.

Южно-Сахалинск Валерий Лимаренко

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