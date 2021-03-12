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Умер гендиректор Сибирского химкомбината

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Гендиректор АО "Сибирский химический комбинат" (СХК, входит в ТВЭЛ) Сергей Точилин скончался на 66-м году жизни в пятницу после продолжительной болезни, сообщается на сайте предприятия в пятницу.

Представитель пресс-службы СХК сообщил "Интерфаксу", что исполняющим обязанности руководителя "Сибирского химкомбината" назначен технический директор предприятия Сергей Котов.

Сергей Точилин родился в 1955 году. После окончания Томского политехнического университета начал работу на СХК, где с 1977 по 2005 годы прошел путь от мастера-механика до директора завода. В середине 2000-х занимал пост главы администрации ЗАТО Северск, позже - заместителя губернатора Томской области. Точилин возглавлял СХК с 2012 года.

Сибирский химический комбинат расположен в Северске Томской области, он объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами.

Сибирский химический комбинат

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