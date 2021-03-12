В Калмыкии отменили выходные в День Конституции республики

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Народный Хурала Калмыкии принял решение об отмене республиканского выходного дня 5 апреля, сообщили "Интерфаксу" в республиканском общественном совете.

"5 апреля - день степного уложения, или Конституции Калмыкии, но все воспринимают его как празднование дня рождения Кирсана Илюмжинова (экс-президента Калмыкии - ИФ). В свое время утвердили уложение именно на эту дату. В этом году 5 апреля уже не будет выходным днем. Это просто памятная дата", - сказал представитель совета.

Илюмжинов был президентом Калмыкии с апреля 1993 года по октябрь 2005 года.