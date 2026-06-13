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ВСУ вновь атаковали транспортный цех Запорожской АЭС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали транспортный цех ЗАЭС, сообщили представители станции в субботу.

"ВСУ вновь атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций Росатома. В результате ударов повреждены три автомобиля, два из которых полностью уничтожены огнем. Также повреждены топливозаправочные колонки и остекление здания цеха", - говорится в канале станции в Max.

О пострадавших не сообщается.

По словам представителей станции, эти атаки являются целенаправленными попытками нарушить работу системы доставки персонала ЗАЭС и системы материально-технического обеспечения станции. Сохраняется угроза повторных атак.

"Несмотря на очередной удар, работа Запорожской АЭС находится под контролем персонала. Безопасность эксплуатации станции обеспечена, все необходимые системы функционируют в нормальном режиме. Радиационный фон на территории станции и в районе ее расположения остается в пределах естественных значений", - добавили представители станции.

Предыдущий раз по транспортному цеху ВСУ наносили удары 31 мая - тогда были уничтожены шесть автобусов и два автомобиля "Газель".

Как сообщалось, 5 июня вступил в силу режим прекращения огня, организованный при посредничестве МАГАТЭ, для проведения ремонтных работ на ЛЭП "Днепровская" - одной из двух линий, которая питает станцию, и которая была отключена с марта. 11 июня была отключена вторая линия снабжения станции - "Ферросплавная-1", нужды станции обеспечивают за счет дизельных генераторов.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Станция имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

ЗАЭС Запорожская АЭС
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ВСУ вновь атаковали транспортный цех Запорожской АЭС

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