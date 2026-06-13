Мэр Энергодара сообщил об атаках ВСУ на энергетическую и IT-инфраструктуру города

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - ВСУ наносят удары по коммунальным объектам и инфраструктуре связи Энергодара, сообщил глава администрации города Максим Пухов.

"Сегодня они снова атакуют нашу инфраструктуру. Бьют по тому, что нужно людям - по свету, воде, связи", - написал он в своем канале в Max в субботу.

Мэр также сообщил, что в пятницу ВСУ атаковали здание администрации Энергодара, зафиксировано 26 ударов.

Про пострадавших не сообщается.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.

Так ранее в субботу представители ЗАЭС сообщили, что ВСУ атаковали транспортный цех станции, повреждены автомобили, топливозаправочные колонки и остекление здания. Как заявила "Интерфаксу" директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина, инспекторов МАГАТЭ, присутствующих на станции, уведомят об атаке.