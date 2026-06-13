Временные лимиты введены на отдельных АЗС в Татарстане

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Производители топлива в Татарстане ввели временные лимиты на отдельных АЗС из-за возникших там очередей на покупку топлива, сообщает пресс-служба главы республики в субботу.

"На отдельных заправочных станциях республики зафиксированы очереди на покупку топлива. Во избежание искусственного ажиотажа и обеспечения устойчивой ситуации ведутся технические работы, в результате чего на отдельных АЗС введены временные лимиты", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что глава республики Рустам Минниханов поручил самым внимательным образом подойти к решению данного вопроса, а также рассмотреть дополнительные меры по обеспечению безопасности промышленных предприятий и объектов городской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что 12 июня была совершена массированная атака БПЛА на Закамский регион республики. Под ударами оказалось предприятие нефтехимического комплекса. Последствия атаки БПЛА уже устранены.

Был поврежден жилой дом, пострадали четыре человека.