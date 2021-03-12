Четыре затонувших судна поднимут со дна Авачинской бухты на Камчатке

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - На Камчатке в ближайшие дни приступят к подъему затонувших в Авачинской бухте судов. Как только позволят погодные условия, первой будут поднимать шхуну "Ронд", ушедшую на дно в 2018 году. Об этом сообщается в пятницу на сайте правительства Камчатского края.

Для подъема уже все готово: корпус судна, которое затонуло в акватории в центре Петропавловска-Камчатского, загерметизировали, установили понтоны.

Всего в акватории Авачинской бухты находятся 83 затонувших судна, 68 – у берегов Усть-Камчатского района. В 2021 году кроме шхуны "Ронд" планируется поднять два судна в бухте Сероглазка и одно в бухте Чавычной возле Петропавловска-Камчатского.

Как сообщалось, летом 2020 года во время рабочей поездки на Дальний Восток глава российского кабмина Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Минфину РФ совместно с Минприроды, Росимуществом и главами дальневосточных регионов представить дорожную карту по подъему и утилизации судов, затонувших в местных акваториях. Речь идет о затонувших судах, в том числе, бесхозяйных, мешающих безопасному судоходству и создающих экологическое риски. Планируется включить мероприятия по подъему таких судов в федеральный проект "Чистая страна".