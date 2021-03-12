Минтранс поручил провести массовую вакцинацию авиаперсонала от COVID

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Минтранс РФ поручил Росавиации организовать вместе с авиапредприятиями массовую вакцинацию работников авиатранспорта от COVID-19.

Как заявил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик на заседании коллегии Росавиации в пятницу, на этом мероприятии планируется обсудить организацию прививочной кампании среди авиаперсонала и возможное стимулирование работников за оперативное прохождение вакцинации. В связи с этим он попросил Росавиацию вместе с авиапредприятиями "подготовить соответствующие предложения".

"Понятно, что работники авиаотрасли - один их слоев населения, который сталкивается с большим количеством людей", - добавил Чалик.