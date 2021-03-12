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Минобороны получило в пользование часть акватории Каспийской бухты

Минобороны получило в пользование часть акватории Каспийской бухты
Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Минобороны получило в обособленное пользование на 20 лет часть акваатории Каспийской бухты в районе Каспийска для размещения Каспийской флотилии и обеспечения обороны и безопасности государства. Такое распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Каспийская флотилия была передислоцирована в Каспийск из Астрахани. Об этом решении глава Минобороны Сергей Шойгу объявил в апреле 2018 года. Тогда начались работы по обустройству основного пункта базирования в Каспийске и реконструкции пункта базирования бригады надводных кораблей в Махачкале.

В декабре 2020 года губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин предложил приспособить здания, которые останутся после перевода флотилии в Каспийск, под приюты для собак.

Каспийская флотилия наряду с Черноморским флотом - морская составляющая Южного военного округа. Она проводит антитеррористические мероприятия, занимается охраной торговли, защитой государственных интересов в зоне нефтяных месторождений. В состав флотилии входят несколько бригад и дивизионов кораблей, части береговых войск. Флагман - ракетный корабль "Татарстан". В составе флотилии есть корабли, оснащенные крылатыми ракетами большой дальности "Калибр" (ОКБ "Новатор", концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Каспий Дагестан Минобороны Михаил Мишустин

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