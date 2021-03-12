Движение под "Мостом глупости" в Петербурге закроют до 15 мая

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Движение автотранспорта под мостом через реку Кузьминка на Софийской улице в Петербурге закрывается с 13 марта по 15 мая 2021 года, сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города в пятницу.

Движение будет закрыто в связи с большим количеством аварий с участием малого грузового транспорта, обращений жителей и депутатов, а также необходимостью ремонта.

В этот период специалисты петербургского учреждения "Мостотрест" будут восстанавливать балку пролета моста над улицей Труда. После выполнения работ они проведут дополнительное освидетельствование балок пролетного строения и примут решение о дальнейшей эксплуатации проезда.

Далее планируется капитальный ремонт улицы с доведением вертикального габарита проезда до 4,5 метров, что будет соответствовать категории дороги. Сроки и объемы капитальных работ улицы будут определены в период проведения ремонта.

На время ремонтных работ будет организован объезд перекрытого участка.

"Мост глупости"

Официально данная переправа называется мост N1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице. Общественность назвала его "Мостом глупости" из-за частых нарушений водителями правил дорожного движении при проезде под мостом, а именно требований запрещающего знака "Ограничение высоты" 2,7 м.

Из-за этого под мостом часто застревает небольшой грузовой транспорт. По данным открытых источников, в январе 2021 года "Мост глупости" отметил юбилей - в него врезалась 200-я по счету "ГАЗель". Для привлечения внимания водителей перед мостом установлены предупреждающие знаки, искусственные неровности и ограничители проезда, демонстрирующие допустимую высоту транспортных средств. Также на самом мосту нанесена дополнительная цветовая раскраска.