Что произошло за день: пятница, 12 марта

Заключенные на расчистке Арктики, вакцина Johnson & Johnson и прощание с мостом глупости

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки выявлено 9,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в России выросло до 91 220. В Москве суточный прирост составил 1610 человек, показатель заболеваемости в столице не превышает 2 тысяч уже более недели.

- ФСИН направит заключенных на расчистку Арктики. Директор ведомства сообщил, что договоренность достигнута с руководством Красноярского края, администрацией Норильска.

- ЦБ отозвал лицензии у Форбанка и банка "Современные стандарты бизнеса". Как пояснил регулятор, оба банка нарушали федеральные законы и нормативные акты Банка России. Кроме того ЦБ аннулировал лицензию у банка "Альба альянс" по просьбе его владельца.

- В Кремле заподозрили США в информационной атаке против "Спутника V". Высокопоставленный источник заявил, что целевой аудиторией этой атаки выбраны европейские страны, зарегистрировавшие российскую вакцину. В Кремле также убеждены, что США ведут "беспрецедентно агрессивную" политику по продвижению вакцины Pfizer.

- ВОЗ внесла вакцину Johnson & Johnson в список для экстренного применения. По данным организации, это первая в списке ВОЗ вакцина, предполагающая введение одной дозы. Специалисты сочли ее эффективной и для пожилых людей.

- Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин задержан в Москве, сообщила его помощница. По ее словам, политик задержан за участие в митинге 23 января в поддержку Алексея Навального.

- Необычный небесный объект заметили жители Якутии. Изначально предполагалось, что это падал горящий мусор с МКС. В "Роскосмосе" пояснили, что в атмосфере сгорел разгонный блок ракеты "Союз-2.1", запущенной в 2009 году.

- Движение под "Мостом глупости" в Петербурге закроют до 15 мая. Городские власти пошли на этот шаг из-за большого числа аварий грузовых машин, задевающих низкий мост. Планируется капремонт улицы с увеличением вертикального габарита проезда под мостом до 4,5 м.