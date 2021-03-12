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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:50Заразились
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Количество заразившихся COVID в Москве выросло на 329 случаев по сравнению с 11 марта

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Более 1,6 тысячи случаев COVID-19 выявили в Москве за последние 24 часа, это примерно на 300 заболевших больше показателя за четверг, при этом суточный показатель заболеваемости в столице не превышает 2 тысяч уже более недели, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По информации оперштаба, за последние сутки в российской столице выявили 1 610 случаев COVID-19. Накануне сообщалось о 1 281 новом инфицированном. Таким образом, за 24 часа заболеваемость в городе выросла на 329 человек.

В РоссииВ России за сутки выявлено 9,7 тыс. случаев заражения коронавирусомВ России за сутки выявлено 9,7 тыс. случаев заражения коронавирусомЧитать подробнее

За все время пандемии в Москве зафиксировали 996 889 случаев COVID-19.

Излечились от коронавирусной инфекции за последние сутки 1 605 москвичей - почти столько же, сколько заболели. Общее число горожан, победивших COVID-19, составило 917 809 человек.

За сутки от инфекции скончались 56 пациентов, общее количество жертв COVID-19 составило 15 657.

Накануне сообщалось о выздоровлении от коронавирусной инфекции 1 578 жителей Москвы и 54 скончавшихся.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась 1 и 4 марта, когда в городе зафиксировали свыше 2 тыс. случаев COVID-19.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.

Хроника 09 января 2020 года – 12 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Москва

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