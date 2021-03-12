Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:02Заразились
на 12.03В России 4 370 617+9 794В мире 118 571 474+539 556

Соратники Митрохина сообщили о его задержании в Москве

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали депутата Мосгордумы от партии "Яблоко", экс-председателя партии Сергея Митрохина в центре Москвы за участие в несанкционированной акции 23 января, сообщила его помощница Мария Чуприна.

"Сергей Митрохин проводил сегодня встречу с избирателями в Пресненском районе, в середине встречи мы обнаружили, что наш автомобиль заблокировали сотрудники полиции. После окончания встречи к Митрохину подошел сотрудник в штатском и двое сотрудников полиции и сообщили, что он задержан за участие в митинге 23 января в поддержку Алексея Навального", - сказала "Интерфаксу" Чуприна.

По ее словам, в настоящее время Митрохин находится в ОВД "Тверской", к нему выехал адвокат.

23, 31 января и 2 февраля в регионах РФ прошли несанкционированные акции в поддержку Навального, арестованного после возвращения на родину 17 января.

Сергей Митрохин Яблоко Москва Алексей Навальный Мария Чуприна

Новости

Вильфанд пообещал москвичам оттепель

Вильфанд пообещал москвичам оттепель

В мэрии опровергли планы по строительству легкорельсового транспорта в Новой Москве

Более 15% жителей Москвы и области останутся на удаленке или в свободном графике

Более 15% жителей Москвы и области останутся на удаленке или в свободном графике

"Почта России" займется установкой почтоматов в московском метро

В Москве в выходные резко потеплеет и начнет таять снег

В Москве в выходные резко потеплеет и начнет таять снег

Аллею правителей России работы Церетели перенесут из Москвы в Пензу

Аллею правителей России работы Церетели перенесут из Москвы в Пензу

Против отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Против отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Прошедшая ночь побила рекорд холода для 10 марта в Москве

Прошедшая ночь побила рекорд холода для 10 марта в Москве

Синоптики предупредили о резком росте атмосферного давления в Москве

Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');