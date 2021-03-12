В России за сутки выявлено 9,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

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Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Еще 9794 случая заражения коронавирусом зафиксировано в России за сутки, сообщает оперштаб.

В Москве суточный прирост составил 1610. Санкт-Петербург (957) и Московская область (476) остаются регионами с наибольшим количеством заражений коронавирусом после столицы.

Скончались в стране за сутки 486 человек. Общее число жертв COVID-19 в России выросло до 91 220.

Поправились и выписаны по всей стране уже 3,97 млн пациентов, в том числе 13 496 за последние сутки.

За весь период пандемии в РФ было зарегистрировано 4,37 млн случаев инфицирования COVID-19. По этому показателю Россия остается на четвертом месте в мире после США (29,28 млн), Индии (11,3 млн) и Бразилии (11,27 млн). В Великобритании, по данным Университета Джонса Хопкинса, 4,25 млн случаев заражения.