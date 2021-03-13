Скончался сенатор от Тюменской области Михаил Пономарёв

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Скончался заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Тюменской области Михаил Пономарёв, выразила соболезнования спикер Верхней палаты Валентина Матвиенко.

"С глубокой скорбью узнала о кончине заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Михаила Николаевича Пономарева. Ответственный и опытный государственный деятель, Михаил Николаевич всю свою жизнь посвятил служению Отечеству. Он внес значимый вклад в социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа, достойно представлял интересы Тюменской области в Совете Федерации", - говорится в телеграмме Матвиенко на имя председателя Тюменской областной Думы Сергея Корепанова.

По ее словам, Пономарев пользовался авторитетом и доверием жителей региона, коллег по парламентской работе, всегда стремился приносить практическую пользу своей стране, а его компетентность и профессионализм помогали решать важные вопросы.

"Михаилу Николаевичу были присущи качества, которые ценили все, кто его знал, - искренность, надежность и уважение к людям. Таким он и останется в нашей памяти. Прошу передать мои соболезнования родным и близким", - говорится в телеграмме.