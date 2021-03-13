Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:07Заразились
на 13.03В России 4 380 525+9 908В мире 119 060 483+489 009

Скончался сенатор от Тюменской области Михаил Пономарёв

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Скончался заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Тюменской области Михаил Пономарёв, выразила соболезнования спикер Верхней палаты Валентина Матвиенко.

"С глубокой скорбью узнала о кончине заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Михаила Николаевича Пономарева. Ответственный и опытный государственный деятель, Михаил Николаевич всю свою жизнь посвятил служению Отечеству. Он внес значимый вклад в социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа, достойно представлял интересы Тюменской области в Совете Федерации", - говорится в телеграмме Матвиенко на имя председателя Тюменской областной Думы Сергея Корепанова.

По ее словам, Пономарев пользовался авторитетом и доверием жителей региона, коллег по парламентской работе, всегда стремился приносить практическую пользу своей стране, а его компетентность и профессионализм помогали решать важные вопросы.

"Михаилу Николаевичу были присущи качества, которые ценили все, кто его знал, - искренность, надежность и уважение к людям. Таким он и останется в нашей памяти. Прошу передать мои соболезнования родным и близким", - говорится в телеграмме.

Совет Федерации

Новости

Вакцину от коронавируса в РФ получили почти 7 млн человек

Вакцину от коронавируса в РФ получили почти 7 млн человек

Что произошло за день: суббота, 13 марта

Пять человек пострадали при взрыве газа в пункте выдачи посылок в КЧР

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 9,9 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 9,9 тыс. случаев коронавируса

Изучающий историю Вселенной нейтринный телескоп запустили на Байкале

Севастополь стал лидером среди регионов РФ по росту преступности в 2020 году

Севастополь стал лидером среди регионов РФ по росту преступности в 2020 году

Что случилось этой ночью: суббота, 13 марта

Зампред правительства Ставрополья задержан по подозрению во взятках

РКН потребовал от Google снять ограничения на фильм о Крыме на YouTube

Что произошло за день: пятница, 12 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');