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Из-за сильного ветра иркутян попросили не сжигать Масленицу

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Штормовой ветер обрушился на Иркутскую область, его скорость достигает 27 м/c, местами - до 35 м/с, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Спасатели настоятельно рекомендуют не проводить обряд сжигания Масленицы при сильном ветре.

Отмечается, что в превентивных целях временно отключили электричество в 78 населенных пунктах в 16 муниципальных образованиях. Это Нижнеудинский, Зиминский, Усольский, Иркутский, Нукутский, Ольхонский, Жигаловский, Ангарский, Боханский, Аларский, Эхирит-Булагатский, Балаганский, Куйтунский, Осинский, Усть-Удинский и Черемховский районы, а также города Иркутск и Ангарск.

Ориентировочное время подключения электроснабжения 18:00 по Москве в воскресенье.

При этом в акватории озера Байкал в проливе Малое Море зарегистрированы порывы ветра до 35 м/с и метель, что делает небезопасным передвижение автомобилей по ледовой переправе на остров Ольхон.

Главное управление МЧС РФ по Иркутской области попросило воздержаться от поездки по ледовой переправе.

Иркутская область Байкал

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