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Минтруд определил критерий допвыплат некоторым категориям пенсионеров

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - По данным Росстата, среднемесячная начисленная зарплата за 2020 год выросла на 6%. Исходя из этого, Минтруд предложил утвердить индекс роста среднемесячной заработной платы в России за 2020 год в размере 1,06. Об этом говорится в проекте соответствующего постановления, который сейчас проходит общественное обсуждение, пишет "Российская газета".

От этого индекса, в частности, зависит размер дополнительных выплат к пенсиям летчиков и шахтеров.

"Проект постановления носит технический характер, направленный на ежегодное нормативное закрепление актуального значения среднемесячной заработной платы для использования в расчете доплаты к пенсиям летчиков гражданской авиации и работников угольной промышленности", - пояснили "Российской газете" в Минтруде.

К 1 января 2021 года численность пенсионеров из числа летного состава, получающих доплату к пенсии в соответствии с федеральным законом № 155-ФЗ, составила 38 тысяч человек. Средний размер доплаты к пенсии им составил 7 468 рублей. А численность пенсионеров из числа работников угольной промышленности, получающих доплату к пенсии в соответствии с федеральным законом № 84-ФЗ, составила 52,8 тысячи человек. Средний размер доплаты к пенсии им составил 3 486 рублей.

Размер доплаты к пенсии устанавливается, исходя из сумм указанных дополнительных взносов. В расчете доплаты участвуют несколько показателей, в том числе и среднемесячная заработная плата в Российской Федерации. Этот показатель постоянно актуализируется с учетом его естественного роста, добавили в Минтруде.

Росстат Минтруд

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