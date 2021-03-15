В Думе заверили, что коррупционеры не получат индульгенцию через поправки в закон

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Законопроекты об освобождении чиновников, депутатов и судей от ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства касаются только отсрочки в выполнении бюрократических процедур из-за обстоятельств непреодолимой силы и никак не затрагивают коррупционные преступления, разъяснили в Госдуме.

"Поверьте, все, что касается предумышленных коррупционных преступлений, этот законопроект не затрагивает", - сказал "Интерфаксу" первый зампред комитета Думы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин.

Депутат пояснил, что речь идет преимущественно о сборе пакета документов о доходах, имуществе или о конфликте интересов - российское антикоррупционное законодательство содержит большой массив требований такого рода.

Государственные и муниципальные служащие иногда не могут полностью заполнить некоторые пункты обязательной декларации в силу объективных причин, сказал парламентарий. В качестве примера он привел ситуацию, когда формально крымские чиновники должны отчитываться об остатках на счетах в украинских банках, открытых до 2014 года, однако получить такую выписку из Киева они не могут. Другой пример - когда чиновник не может получить всю информацию о счетах и имуществе своей супруги, с которой он давно вместе не живет, или своих детей.

"Это не массовые, а единичные, исключительные случаи - не более того. И уж тем более этот законопроект не распространяется на коррупционные преступления, которые совершаются только в форме прямого умысла. Вот и все. Конечно, иной раз, читая заголовки в СМИ, диву даешься, до чего исказили суть законопроекта", - подчеркнул Вяткин.

Он добавил, что даже в этих исключительных случаях чиновнику, депутату или судье все равно придется выполнить все требования закона и отчитаться по всем пунктам, если обстоятельства непреодолимой силы действовать перестали. Кроме того, определить, что служащий действительно не может предоставить документы в силу таких обстоятельств, предстоит специальной комиссии - решение не всегда будет приниматься в пользу чиновника.

10 марта Госдума приняла в первом чтении правительственные законопроекты с поправками в антикоррупционное законодательство.

Как сообщалось, первым документом (1078992-7) предлагается освобождать представителей власти от ответственности за несоблюдение антикоррупционных ограничений, запретов и требований, если нарушение произошло из-за обстоятельств, не зависящих от человека. При этом указывается, что если форс-мажор действовать перестал, выполнить обязательства все-равно придется - в течение месяца после того, как это станет возможным.

Новая норма коснется государственных и муниципальных служащих, федеральных, региональных и муниципальных депутатов, членов Совета Федерации, судей, работников прокуратуры, МВД, ФСИН, Следственного комитета и МЧС, военнослужащих, таможенных работников, сотрудников Центробанка, Совета Безопасности, Счетной палаты, а также членов избирательных комиссий и послов РФ.

Вторым законопроектом (1078988-7) предлагается распространить данную норму на сотрудников государственных корпораций и компаний, публично-правовых компаний, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и фонда ОМС, а также на работников государственных внебюджетных фондов и других организаций, создаваемых на основании федеральных законов или организаций, "создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами".