Более 13 тыс. человек пострадали от паводка в Курганской области

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что в результате половодья в области пострадало имущество более 13 тыс. человек.

"Всего - это более 13 тыс. граждан. Пока предварительно такая цифра. На сегодня выплаты уже получили более 3 тысяч человек. Сейчас идет работа с выплатами по 10 тысяч рублей - столько получает каждый проживающий в доме, который подвергся подтоплению", - сказал он в интервью ГТРК "Курган" в среду.

Кроме того, добавил губернатор, если имущество утрачено полностью, то гражданин получает 100 тыс. рублей, если частично - 50 тыс. рублей. "На сегодня уже более 70 человек такие выплаты получили. Денег есть, денег тоже всем хватит", - подчеркнул Шумков.

По его словам, Курганская область начала готовиться к ликвидации последствий паводка. "Сейчас в основном они (противопаводковые меры - ИФ) уже носят остаточный характер, то есть паводок в острой фазе уже проходит север Белозерского округа. Основную часть региона паводок уже прошел, и сейчас мы готовимся к ликвидации последствий поводка", - сообщил он.

Речь идет о перекачке и откачке воды, санации территорий, вакцинации от гепатита А и превентивных мерах от других инфекционных заболеваний. Кроме того, предстоит разбор завалов и мусора.

"Все это уже проходит в Целинном округе, в Звериноголовском и в Притобольном округе, а скоро такие работы будут в Кетовском (округе - ИФ) и в Кургане", - сказал Шумков.

По данным губернатора, в настоящее время подтопленными считаются 2 377 жилых индивидуальных домов, а также жилых домов в СНТ и ДНТ.