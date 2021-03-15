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Глава СПЧ заявил, что очень богатые должны платить хотя бы подоходный налог

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил изменить законы таким образом, чтобы очень богатые люди платили хотя бы подоходный налог, а не повышать его ставку.

"Когда-то мы подсчитывали, сколько супербогатых людей в России, известно, сколько в стране продается бриллиантов, больших домов, яхт, недвижимости за рубежом, шикарных автомобилей - это статистика. Собрав ее, примерно можно представить расходы этих людей. Таких людей около 200-300 тысяч. Это 500 млрд рублей, недоплаченных по ставке 13%", - сказал Фадеев журналистам в понедельник.

При этом, по его словам, эти люди "законно уходят от налогов, это не воровские схемы".

"Надо менять законы так, чтобы они заплатили хотя бы 13%. Не повышать ставку, а то повысят, как это предлагают, и возьмут 15% с 300 человек, вместо 13% с 300 тысяч", - сказал Фадеев.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем Telegram-канале предложил ввести в России повышенный налог на "подозрительно богатых".

СПЧ Валерий Фадеев

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