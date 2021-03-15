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Суд взыскал с МВД по 8000 рублей в пользу незаконно задержанных в Петербурге

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге Смольнинский районный суд взыскал с полиции компенсации морального вреда троим активистам, которых незаконно задержали на первомайской акции в 2019 году, сообщил их адвокат Александр Передрук. Он отметил, что иск удовлетворен частично.

Александра Бруссер, Денис Васильев и Денис Михайлов отсудили у МВД по 8000 рублей каждый, уточнил Передрук. Будет ли обжаловано это решение, пока неясно.

Истцы заявили, что акция 1 мая была согласована с властями. Однако полицейские задержали этих активистов без объяснения причин, доставили в отдел и некоторое время там удерживали. По словам адвоката, они расценили доставление в отдел как неоформленное административное задержание, незаконное и необоснованное, и как нарушение их прав на свободу и личную неприкосновенность.

В телеграм-канале правозащитной организации "Апология протеста" уточняется, что после задержаний 1 мая 2019 года на Бруссер, Васильева и Михайлова составили административные протоколы за нарушение порядка проведения публичного мероприятия (ч.5 ст.20.2 КоАП).

Бруссер оштрафовали на 15 000 рублей; позднее это решение удалось отменить, а дело - прекратить. Производство в отношении Васильева и Михайлова также было прекращено в связи с отсутствием в их действиях состава административного правонарушения.

1 мая 2019 года полиция Петербурга задержала большое количество участников первомайской манифестации оппозиции на Невском проспекте. Позднее медиацентр городской администрации обвинил оппозиционеров в умышленной провокации, направленной на срыв первомайского шествия. В Смольном утверждали, что организаторы акции в течение часа просили остановившихся участников продолжить движение и не поддаваться на провокацию.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов счел действия полиции "беспрецедентным разгоном согласованного первомайского шествия" и грубым нарушением конституционных прав.

Петербург Смольнинский суд Александра Бруссер Александр Передрук Денис Михайлов Денис Васильев

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