Суды Петербурга приняли 26 дел о нарушениях на Первомае

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Материалы дел об административных правонарушениях 26 участников первомайского шествия поступили в суды Петербурга, сообщает объединенная пресс-служба судов города в понедельник.

По данным пресс-службы, Красногвардейский районный суд 1 мая зарегистрировал и рассмотрел материалы в отношении пяти человек, из которых четырем было назначено наказание в виде штрафов от 10 до 13 тыс. рублей. Одно дело было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.

Невский районный суд зарегистрировал 1 мая и 6 мая материалы в отношении еще 21 человека. Рассмотрены материалы в отношении двух из них - оппозиционера Андрея Пивоварова и руководителя кампании штаба оппозиционера Алексея Навального в Петербурге Александра Шуршева, они получили по 10 суток ареста.

Как сообщалось, часть первомайской колонны, в которой в день праздника Весны и Труда шли оппозиционеры, остановилась на главной улице, после чего полиция задержала несколько человек, в частности, петербургского депутата Максима Резника. Он был отпущен без составления протокола после профилактической беседы.

По официальным данным полиции, в первомайских праздничных мероприятиях в Петербурге приняли участие около 42 тыс. человек. За нарушения в ходе первомайской акции в центре города в полицию для привлечения к административной ответственности были доставлены порядка 50 участников.