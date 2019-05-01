В Петербурге отпустили депутата Резника без составления протокола

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Депутат петербургского парламента Максим Резник, задержанный полицией на первомайском шествии в северной столице, отпущен после профилактической беседы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МВД в среду.

Как сказал собеседник агентства, "Резник допускал нарушения порядка проведения публичного мероприятия". По его словам, депутата отпустили без привлечения к административной ответственности.

Часть первомайской колонны, в которой следовал Резник, не смогла завершить шествие, пройдя, как это планировалось, до Площади Ленина по Литейному проспекту.

После остановки колонны на Невском проспекте в знак протеста против задержаний активистов полиция приступила к новым задержаниям. Одним из таких задержанных оказался Резник.

Как сообщалось, участники первомайского шествия в Петербурге прошли по Невскому проспекту и завершили движение на городских площадях. Головная часть колонны с представителями городских властей - на Дворцовой площади, вторая часть, куда вошли коммунисты и представители других политических сил - на Исаакиевской площади.

Ранее в среду представители оппозиционных партий и движений, в частности, "Открытой России" и незарегистрированной партии "Другая Россия", сообщали о задержании нескольких активистов. О своем задержании также сообщил глава штаба оппозиционера Алексея Навального в Петербурге Денис Михайлов.