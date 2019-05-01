Несколько человек были задержаны на первомайском шествии в Петербурге

Участники первомайского шествия на Невском проспекте в Петербурге Фото: ТАСС, Александр Демьянчук

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Полиция задержала нескольких участников первомайского шествия по Невскому проспекту. После остановки колонны на Невском проспекте в знак протеста против задержаний активистов полиция приступила к новым задержаниям.

В числе задержанных оказался депутат Законодательного собрания Максим Резник.

О своем задержании также сообщил глава штаба оппозиционера Алексея Навального в Петербурге Денис Михайлов.

В незарегистрированной партии "Другая Россия" также заявляют о задержании активистов.

"В Петербурге перед первомайским шествием задержаны четверо нацболов: Александр Яшин, Александр Колосов, Михаил Галяшкин и Андрей Морарь. Перед акцией к ним подошли сотрудники полиции под предлогом проверки паспортов, затем увели - предположительно, в 76 отделение", - сказали в пресс-службе партии.

Со своей стороны, в пресс-службе "Открытой России" также сообщили о нескольких задержаниях.

"В Петербурге задержаны в ходе согласованного шествия "Свободному Петербургу - свободные выборы" активист "Открытой России" Петр Трофимов, фотожурналист Георгий Марков и гражданские активисты Артем Владимиров и Михаил Борисов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Открытой России".

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров назвал провокацией действия представителей оппозиции, ставшие поводом для задержаний.

"Действия оппозиции во время первомайской демонстрации - признание её политической несостоятельности, это неспособность повести за собой людей, предложить внятную и чёткую программу. Поэтому все чаще для провокаций используются всенародные праздники, призванные объединять, а не разделять людей. Поступая таким образом, они сами ставят крест на дальнейшей судьбе своего движения. Нельзя заработать политические очки, испортив гражданам праздник, предлагая раскол вместо единения", - цитирует Макарова пресс-служба Законодательного собрания.

По его словам, полиция действовала "в полном соответствии с законом".