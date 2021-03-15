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"Уральские авиалинии" оштрафовали за продажу билетов на закрытый маршрут

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор оштрафовал на 100 тыс. рублей авиакомпанию "Уральские авиалинии", сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В июне 2020 года пассажир купил билеты на рейс "Уральских авиалиний" по маршруту Наманган (Узбекистан) - Москва. Однако на тот момент авиасообщение между РФ и Узбекистаном было приостановлено, говорится в сообщении.

Свердловская транспортная прокуратура после обращения пассажира возбудила в отношении перевозчика дело по ч.2 ст.14.7 КоАП РФ (введение потребителей в заблуждение относительно услуги). По итогам его рассмотрения территориальное управление Роспотребнадзора назначило авиакомпании штраф.

Ранее "Уральские авиалинии" уже были оштрафованы Роспотребнадзором за отмены заграничных и внутренних рейсов.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково".

Роспотребнадзор Уральские авиалинии Узбекистан

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