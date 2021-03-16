Петербуржец до смерти забил молотком москвича, приняв за "нечистую силу"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - СК Москвы возбудил дело об убийстве местного жителя молотком. Об этом сообщается на сайте столичного управления ведомства во вторник.

По данным следствия, в ночь на 16 марта у дома на улице Довженко 23-летний уроженец Петербурга напал на прохожего, избил ногами, а также бил молотком по голове. Полученные травмы стали для мужчины смертельными.

Предполагаемый преступник задержан, обвинение ему пока не предъявили.

Для проверки психического здоровья мужчины будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, сообщает ведомство.

По данным СМИ, петербуржец напал на москвича, потому что, по его собственному признанию, принял за "нечистую силу", с которой захотел расправиться.