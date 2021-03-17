17 пассажиров пострадали в перевернувшемся автобусе под Рязанью

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Рейсовый автобус, опрокинувшийся под Рязанью, занесло во время движения по трассе, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"В Спасском районе Рязанской области, в районе н.п. Ушаково, на 226 км федеральной трассы М-5 "Урал" произошло опрокидывание в результате заноса рейсового автобуса "СЕТРА", маршрутом (Москва-Пенза)", - сказали в пресс-службе.

По уточнённым данным, 17 человек получили травмы средней степени тяжести и обратились в медицинские учреждения Рязани.

В автобусе находилось 58 человек. Детей среди них нет.