Госдума начала работу над увеличением федеральной части партсписков на выборах в Думу

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по регламенту в среду одобрил для первого чтения законопроект, предусматривающий расширение федеральной части партсписков на выборах в Госдуму.

Инициатива (№721986-7), внесенная депутатами от ЛДПР, предлагает расширение списка с нынешних 10 человек до 20.

Однако, как отмечается в заключении комитета, ко второму чтению это число может измениться с тем, чтобы в общефедеральной части списка было не более 15 человек.

В среду на заседании комитета его председатель Ольга Савастьянова сказала, что поддерживая концептуально, комитет не может согласиться с цифрой: 20 человек в списке. Как отметил член комитета Дмитрий Ламейкин, речь идет о том, чтобы внести соответствующие поправки ко второму чтению.

Палата, как ожидается, рассмотрит проект закона в первом чтении на заседании 23 марта.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что идея об увеличении общефедеральной части партийных списков на думских выборах усилит "большую четверку" парламентских партий.

"Модель добавляет парламентским партиям устойчивости, избирательная кампания может получиться более эффективной", - сказал Володин журналистам.

Кроме того, спикер считает, что "предложение укладывается в тренд на усиление "большой четверки" парламентских партий.

По словам Володина, такой подход "открывает дополнительные возможности, особенно в партиях сложно выстроенных, как "Справедливая Россия".

Для ЛДПР это тоже актуально, для КПРФ это менее актуально, "так как партия представлена во всех регионах", полагает Володин.

"Вместе с тем для "Единой России" меньше всего это решение что-то значит, так как эта партия парламентского большинства, и она больше работает в регионах", - сказал председатель Госдумы.