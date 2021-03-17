Письмо Николая I обнаружено при ремонте храма в Курской области

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Письмо, написанное Николаем I, обнаружили в Христорождественском храме села Шатовка Фатежского района Курской области во время проведения ремонтных работ, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Письмо императора было обнаружено на шестиметровой высоте в расселине за иконостасом стены. Оно датировано 1845 годом. Текст хорошо сохранился, лишь по краям слегка обгорела бумага.

Отмечается, что в письме император сообщает о кончине великой княгини Елизаветы Михайловны - дочери великого князя Михаила Павловича, внучки Павла I. Ей было 19 лет. Она умерла от тяжелых родов вместе с новорожденной дочерью.

Находка будет храниться в храме.