Школьник покончил с собой в Балашихе после конфликта с матерью

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура Московской области начала проверку в связи с суицидом 13-летнего школьника в Балашихе.

"По предварительной информации, 17 марта в квартире дома в городском округе Балашиха было обнаружено тело 13-летнего подростка с признаками асфиксии", - сообщила "Интерфаксу" представитель Мособлпрокуратуры Наталия Григорьева.

Наталия Григорьева добавила, что по данному факту будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка действиям родителей по исполнению своих родительских обязанностей.

Источник "Интерфакса" уточнил, что мальчик, скорее всего, покончил с собой после ссоры с матерью, которая отругала его за плохую учебу и увлечение компьютерными играми.

"Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства", - сказал собеседник агентства.