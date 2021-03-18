Торговые центры METRO получили угрозы об отравлении продуктов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Несколько торговых центров METRO в Москве получили угрозы о возможном отравлении товаров в будущем, сообщили в пресс-службе сети.

В компании заверили, что серьезно подходят к любым сообщениям о своей деятельности, и уже усилили контроль во всех торговых и распределительных центрах.

"METRO заботится о безопасности своих клиентов и сотрудников и делает все возможное, чтобы разрешить ситуацию, включая сотрудничество с компетентными органами", - заявили в пресс-службе.

О том, что аноним прислал в три торговых центра METRO в Москве письма с угрозами отравить продукты, сообщил телеграм-канал Mash. Он потребовал, чтобы ему до полудня 18 марта перевели 5 млн рублей в криптокошелек. В противном случае он пригрозил вколоть шприцем концентрат этиленгликоля в соки, молоко и фрукты, добавить крысиный яд в каши и детские смеси, а также воткнуть иглы в ягоды и фрукты.

В 2018 году в Австралии в течение нескольких месяцев в клубнике, которая продавалась в магазинах, находили иглы. Сообщалось, что пострадал как минимум один человек, проглотивший иголку. Фермеры тоннами уничтожали ягоды из-за возникшей паники. В ноябре 2018 года была задержана подозреваемая отравительница - уроженка Вьетнама, работавшая на одной из клубничных ферм.