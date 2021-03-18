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МИД РФ заявил об отсутствии планов разрушать отношения с США

Вместо этого Москва намерена провести ревизию отношений с Вашингтоном, сообщила Захарова

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Россия не намерена идти по пути дальнейшего разрушения российско-американских отношений, планирует провести ревизию двусторонних отношений с Вашингтоном, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Кто-то должен допускать недопустимые высказывания, а мы должны ухудшать и без того находящиеся в тупике двусторонние отношения? Идти на поводу этой логики нет абсолютно никакого смысла", - сказала Захарова на брифинге в Москве, комментируя недавние заявления президента США Джо Байдена.

По ее словам, "продолжать разрушать, ставить какие-то палки в колеса или придумывать какие-то козни - это точно не российская ни стратегия, ни тактика".

"Заняться делом и провести большую работу, которая была бы связана и будет связана с ревизией состояния двусторонних отношений - это другой вопрос. Вот этим сейчас предстоит заняться", - подчеркнула Захарова.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что посол РФ в США Анатолий Антонов приглашен в Москву "для консультаций, для ревизии российско-американских отношений".

Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг, что Россия будет сотрудничать с США, но на своих условиях, и Вашингтону придется с этим считаться. "Знаю, что США, руководство США в целом настроено иметь с нами определенные отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для самих США и на их условиях. Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди, у нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя. И им придется с этим считаться", - сказал Путин на встрече с представителями общественности Крыма.

Ранее Байден дал утвердительный ответ на вопрос журналиста американского телеканала ABC News о том, считает ли тот российского президента "убийцей". На это негативно отреагировали в Кремле и Госдуме, а в МИД РФ заявили, что ждут разъяснений высказываний Байдена.

МИД РФ Мария Захарова США Джо Байден

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